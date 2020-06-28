Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент наголосив на необхідності підготовки чіткого плану реалізації об’єктів «Великого будівництва» на наступний рік

13 липня 2020 року - 22:51

Уряд відзвітував щодо виконання доручень Президента для розвитку туристичної галузі України

13 липня 2020 року - 22:24

Президент поставив Кабінету Міністрів завдання розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій родинам воїнів, загиблих в АТО/ООС

13 липня 2020 року - 21:36

За водіння напідпитку, що спричинило загибель людей, має бути максимальна кримінальна відповідальність, можливо, довічне ув'язнення – Президент

13 липня 2020 року - 19:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Волинської області
Робоча поїздка Президента України до Волинської області

9 липня 2020 року - 11:57

Перейти до всіх галерей

Уряд відзвітував щодо виконання доручень Президента для розвитку туристичної галузі України

13 липня 2020 року - 22:24

Уряд відзвітував щодо виконання доручень Президента для розвитку туристичної галузі України

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту розвитку туризму, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму та курортів, розробити яку поставив завдання Президент Володимир Зеленський. Про це відзвітував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на нараді під головуванням Президента.

«Безумовно, є вже великий перелік доручень Президента, які стосуються тих чи інших напрямків, що входять у мою компетенцію. І для мене вкрай важливо, щоб ці доручення бездоганно та своєчасно виконувалися», – зазначив Володимир Зеленський.

Олександр Ткаченко деталізував стратегічне бачення розвитку туризму в Україні.

«Стратегічними завданнями (дорожньої карти. – Ред.) є запровадження системи туристичної статистики, новий законопроект про туризм, який уже розроблено, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб’єктів туристичної діяльності», – сказав він.

Міністр згадав і про ініціативу Президента «Туристичні магніти», яку активно розробляє кожна область.

«Зокрема – «Велике будівництво» самих «об’єктів тяжіння». Йдеться про музеї, театри, замки. Я думаю, що ця програма може не тільки об’єднати країну, а й слугувати, серед іншого, туристичній галузі», – зауважив Олександр Ткаченко.

Міністр нагадав, що 12 червня презентовано промокампанію #МандруйУкраїною. Спільно з Офісом Президента проведено два рекламно-інформаційні тури Одеською та Херсонською областями. Спільно з обласними державними адміністраціями ведеться робота з формування туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів з Китаю та Індії. Президент наголосив, що лібералізацію треба провести якомога швидше.

Версія для друку