Урядовці, представники місцевої влади та міжнародні партнери проводитимуть спільні брифінги щодо подолання енергетичних викликів

Представники Офісу Президента України, уряду, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та дипломатичних установ започаткували проведення спільних брифінгів. Вони відбуватимуться що два тижні та будуть присвячені оперативному реагуванню на запити громад і координації з міжнародними партнерами.

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба зазначив, що брифінги проводять на виконання рішення президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

«Маємо зібрати всі потреби громад і поінформувати наших іноземних партнерів, щоб потім усе обладнання передати в регіони й запустити в роботу. Завдання влади сьогодні – зробити все, щоб у людей було стабільне електро- й водопостачання», – сказав Олексій Кулеба.

Міністр енергетики Герман Галущенко та т. в. о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков розповіли про перебіг ремонтних робіт і постачання резервної генерації на об’єкти критичної інфраструктури.

Представник ПРООН Роман Шахматенко презентував цифрову платформу щодо систематизації наявних потреб і проєктів в енергетичному секторі.

Крім того, 20 липня уряд планує запустити гарячу лінію 15-49 з питань енергетики.

Урядовці закликали представників місцевої влади поширити інформацію у громадах про програми кредитування та зменшення кількості дозвільної документації для підключення додаткової генерації.

Зокрема, у межах кредитної програми «5-7-9» Міністерство економіки запровадило проєкти з фінансування генерації для бізнесу на суму до 150 млн грн та для ОСББ і ЖЕК – до 5 млн грн. Також із 20 липня українці зможуть оформити кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції.