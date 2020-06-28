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Уряду час мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції – Президент дав доручення Кабміну

8 серпня 2020 року - 09:30

З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні Президент Володимир Зеленський дав доручення Прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити заклади всім необхідним обладнанням.

Крім того, Глава держави наказав уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Також Кабмін має переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

«Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для уникнення другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не лише для економіки, а й для нашого людського капіталу», – сказав Володимир Зеленський.

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