Усе, про що ми сьогодні говорили, допоможе Україні у 2024 році – Володимир Зеленський після зустрічі з Джозефом Байденом у Вашингтоні

Україна разом зі США та іншими партнерами працює над тим, щоб перетворити успіхи на полі бою на стійкий і справедливий мир. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом у Вашингтоні.

Глава Української держави висловив подяку американському лідеру за потужну підтримку в захисті життя та свободи.

«Коли свобода сильна в одній країні, вона сильна скрізь; коли вона горить в одній душі, вона дарує свої переваги іншим», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже досягла значного прогресу: наша армія звільнила 50% територій, які Росія окупувала після 24 лютого 2022 року, припинила панування російського флоту в Чорному морі.

Під час зустрічі президенти України та США обговорили подальшу співпрацю, зокрема посилення протиповітряної оборони України та збільшення спроможностей для знищення російської логістики на українській землі.

«Ми прагнемо виграти битву за небо – покінчити з російським домінуванням у повітрі. Коли ми контролюватимемо небо, це посилить наші успіхи на землі у 2024 році. Хто контролює небо, той контролює перебіг війни», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави подякував Президенту США за черговий, дуже важливий для наших захисників пакет оборонної допомоги.

Президент України також висловив подяку Джозефу Байдену за підтримку важливої ініціативи щодо співпраці у сфері оборонної промисловості.

«Разом Україна й Америка можуть зміцнити арсенал демократії. Це життєво важливо для інших вільних країн та США, оскільки стосується ваших компаній, розвитку технологій та створення робочих місць. І важливо зазначити, що дві третини американської підтримки України залишаються й працюють в Америці», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України поінформував співрозмовника про виконання нашою державою всіх рекомендацій Європейської комісії задля ухвалення рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС. Також ішлося про спільні санкційні кроки та політичні зусилля для тиску на Росію.

«Я дякую Америці за нові санкції. І сьогодні ми обговорювали подальшу ізоляцію Путіна, щоб змусити його заплатити за агресію. Дуже важливо, щоб до кінця поточного року ми змогли надіслати агресору потужний сигнал нашої єдності. Єдності України, Америки, Європи, усього вільного світу», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сьогоднішні діалоги в Білому домі та Конгресі, зі спікером Палати представників, із членами обох партій та обох палат були дуже продуктивними.

«Усе, про що ми сьогодні говорили, допоможе нам у 2024 році», – переконаний Глава держави.

«Ніхто, крім Путіна, не хоче тривалої війни. Ми мріємо про Різдво в мирі. І ми працюємо над тим, щоб перетворити наші успіхи на полі бою на мир. І ми прямуємо до цього – разом із вами й завдяки, звичайно, вашій підтримці», – резюмував Президент України.

Зі свого боку Джозеф Байден наголосив, що Сполучені Штати й далі надають Україні критично важливе озброєння. За його словами, новий пакет військової допомоги на 200 млн дол. міститиме засоби протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси.

«Якщо ми сьогодні не зупинимо Путіна, свобода буде під загрозою всюди. Путін піде далі, і агресор забиратиме все, що він схоче забрати силою», – сказав Президент США.

Він запевнив Володимира Зеленського у повній підтримці України з боку Сполучених Штатів.

«Пане Президенте, ми не залишимо Україну, американський народ вас не залишить. Більшість американців у США, зокрема в Конгресі, підтримують вашу країну. Вони розуміють, як і я, що успіх України залежить від подолання агресії, від цього також залежатиме безпека у світі», – зазначив Джозеф Байден.