Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні неділя, я – у своєму кабінеті, разом зі мною – наша команда. Офіс працює, Київ не зупиняється, країна – без пауз... Погляньте навколо – завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги.

На фронті – без вихідних. Рятувальники й сапери – без вихідних.

Лікарі, які допомагають пораненим, – без вихідних. Лікарі, які допомагають нашим дітям, – теж без вихідних.

Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку.

Всі наші транспортники... Водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил. «Укрзалізниця» та всі державні компанії.

Бізнес, який допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, які ремонтують і будують техніку.

Дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день... А ще – зв’язківці, сили безпеки… Сотні й сотні інших сфер і галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей.

Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність і знаємо, що ми – у своєму праві на своїй землі.

І я дякую нашим командувачам, розвідці й усім, хто залучений, за розробку наступних наших кроків. Визвольних кроків.

На Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тис. місцевих жителів станом на цей час.

Повертаємо зв’язок, інтернет, телебачення. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води.

Повернемо транспортне сполучення й пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину.

Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. І я дякую бізнесу, який серед перших бере участь у поверненні нормального життя.

Наша присутність буде відчуватися! Буде відчуватися тим, що життя є.

Але прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень, проводячи розмінування.

Прошу всіх херсонців бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети.

Також триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових.

На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти.

Знайдемо й притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів.

Бої на Донеччині – такі ж інтенсивні, як і в попередні дні. Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості й хоробрості наших бійців – найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону.

Я дякую за це кожному нашому воїну!

Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія пʼяти наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина й Донеччина.

Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх по максимуму.

По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів.

Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів – без вихідних! Це зберігає життя нашим людям.

І вже дуже активно готуємося до важливого тижня для України – дипломатичного тижня.

Відбудеться саміт «Групи двадцяти» в Індонезії, і наша позиція буде представлена.

Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді. Щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує.

Уже у вівторок – моє звернення.

Дякую всім, хто витримує цей марафон!

Дякую всім, хто воює й працює заради нашої держави та свободи для всіх наших людей!

Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!