Усі об’єкти для обсервації мають бути повністю готові та комфортні для людей – Президент

В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону. Про це йшлося на щоденній селекторній нараді Президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Президент звернув увагу на те, що умови на об’єктах для обсервації мають бути комфортними для людей.

«Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання», – наголосив Глава держави.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що в ці об’єкти – готелі та санаторії – вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.

Додатково обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію. Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Було порушено питання захищеності медиків від інфікування, а також надання їм гарантій роботи та відповідної оплати.

«Нам немає коли чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць», – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що в умовах карантину зменшилася кількість злочинів та дорожньо-транспортних пригод.