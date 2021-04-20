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Усі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна – Андрій Єрмак

23 квітня 2021 року - 10:14

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив переконання, що відведення російських військ від східних кордонів України є результатом роботи Президента Володимира Зеленського, його команди, а також наших міжнародних партнерів.

«Поки є сили, які займаються тим, що критикують владу, ми працюємо не заради піару, а заради країни. Ця критика дуже схожа на ворожу пропаганду, адже вона кардинально спотворює реальність. Ми всі побачили, яку безпрецедентну підтримку має сьогодні Україна», – зазначив Андрій Єрмак в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Він наголосив, що результати роботи команди Глави держави та факти набагато красномовніші, ніж безпідставна критика деяких політиків.

«Всі побачили, як відбувався візит Президента до Парижа, як відбувалася відеоконференція, під час якої Президент Франції сидів поряд з Президентом України, і вони розмовляли з канцлером Німеччини», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

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