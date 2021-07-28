Усі проблеми, які порушуються на засіданнях Конгресу місцевих та регіональних влад, мають обов’язково вирішуватися – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у спільному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави та Національної ради реформ, яке відбулося в Києві в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Децентралізація».

«У нас було два конструктивних, корисних засідання (Конгресу. – Ред.) у Дніпрі й Хмельницькому. І ми там порушували дуже багато важливих, але, на жаль, поки що проблемних питань. Сьогодні я дуже хотів би, щоб ми почули про розв'язання тих питань, які ми детально обговорювали, або про процеси вирішення, які вже йдуть до фіналізації», – сказав Глава держави, розпочинаючи засідання.

Володимир Зеленський висловив задоволення у зв'язку з тим, що засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбуваються регулярно, із залученням широкого кола учасників, і цей майданчик не перетворився на клуб реформаторів лише «розмовного жанру».

«Ми бачимо проблеми, і ми з вами їх вирішуємо», – наголосив Президент.

Заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко додав, що зі створенням Конгресу місцевих та регіональних влад з’явився принципово новий шлях взаємодії між Президентом і місцевим самоврядуванням, який якісно відрізняється від різноманітних «віртуальних рад», що існували раніше. Це особливо важливо в нинішніх суспільно-політичних умовах, коли у зв’язку з децентралізацією значна кількість повноважень була передана від центру до органів місцевого самоврядування.

Кирило Тимошенко зауважив, що після того, як були проведені засідання нижньої палати Конгресу в Хмельницькому та верхньої палати Конгресу в Дніпрі, залишилося реалізувати останній процедурний момент – обрати голову президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Відповідно до результатів голосування учасників засідання, президію Конгресу очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Він наголосив, що Конгрес має стати координаційним органом, який збалансує потреби держави й кожної окремої громади.

«Головною метою нашої спільної роботи є значне реальне підвищення якості життя, задоволення потреб і захист прав кожного українця в кожному куточку нашої країни. В результаті наших дій кожен українець має відчути, що його життя стало кращим», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, президія Конгресу засідатиме щомісяця, і найвищі посадові особи країни – члени президії Конгресу розглядатимуть пропозиції обох палат цього органу та генеруватимуть рішення через законодавчі ініціативи в межах повноважень Кабінету Міністрів України.

Учасники спільного засідання також обговорили важливі реформи у сфері інфраструктури, охорони здоров’я та підприємницької діяльності.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль акцентував увагу на розширенні практики державно-приватного партнерства у регіонах країни, щоб «воно було державно-приватно-регіональним».

«Це вкрай перспективний інструмент економічного розвитку для залучення й розвитку інвестицій у майбутньому», – зазначив очільник уряду.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зауважив, що розкриття економічного потенціалу Української держави безпосередньо залежить від розвитку кожної громади. Тому, за його словами, на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект щодо реформування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), покликаний створити інвестиційний інструмент для реалізації в регіонах важливих проектів, зокрема Національної програми «Велике будівництво». Міністр наголосив, що кошти ДФРР мають спрямовуватися як на фінансування проектів національного значення, так і на втілення важливих проектів регіонального розвитку та територіальних громад. Крім того, розроблено законопроект, що надає додаткові можливості для розвитку індустріальних парків.

Урядовець також зауважив, що з метою продовження реформи децентралізації необхідно розмежувати повноваження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, переформатувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, вдосконалити форми міжмуніципальної співпраці громад та зміцнити муніципальну службу. Крім того, слід удосконалити формат залучення мешканців до ухвалення управлінських рішень місцевого значення.

Учасники засідання торкнулися й питання габаритно-вагового контролю на українських дорогах. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що цього тижня досягнуто домовленості з керівництвом Міністерства інфраструктури про те, що поліція долучиться до захисту й збереження українських доріг. Відбудеться передача до сфери компетенції Національної поліції функцій з контролю за дотриманням як внутрішніми, так і міжнародними перевізниками пасажирів і вантажів вимог законодавства та встановлених норм габаритно-вагового контролю, контролю за режимом роботи та відпочинку водіїв. Також, додав він, очікується перебудова мережі майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм.

Крім того, очільник МВС запропонував провести восени на базі Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові Форум з питань безпеки для налагодження належного контролю й комунікації з місцевою владою. Андрій Єрмак підтримав цю пропозицію.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков наголосив на необхідності збільшення кількості систем автоматичного ГВК і висловив сподівання, що до кінця року працюватиме понад 130 таких комплексів. Він також підтримав ідею, щоб кошти, зібрані від штрафів за порушення габаритно-вагових норм, місцеві громади могли спрямовувати на встановлення систем автоматичного ГВК і захищати дороги, які перебувають у них на балансі.

Голова Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Ігор Прокопчук розповів про запуск нової онлайн-платформи з надання адміністративних послуг, яка дає змогу усунути корупційні ризики, зокрема під час замовлення, видачі та обліку дозволів на міжнародні перевезення.

«За перший тиждень роботи вже майже три тисячі перевізників скористалися новою системою, зробили понад 11 тисяч замовлень, при цьому вони зекономили більш ніж півмільйона гривень незрозумілої плати, яка існувала раніше», – повідомив він.

Крім того, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі під час спільного засідання презентував законодавчу ініціативу щодо концесії в медичній сфері. За його словами, йдеться про зміни до базового закону про концесію, які дадуть змогу охороні здоров’я залучити системних інтеграторів, котрі управляють лікарнями та госпіталями по всьому світу. Приватний капітал сприятиме модернізації матеріально-технічної бази медзакладів і збільшенню пакета послуг у майбутньому. При цьому пацієнти отримуватимуть якісне медичне обслуговування.

Як зауважив зі свого боку міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, процедура державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я вже давно застосовується в таких країнах, як Грузія та Туреччина.

Також під час засідання йшлося про розбудову портової галузі України та розширення свободи підприємництва.