Успіхи боротьби на фронті та Глобального саміту миру дадуть результат для справедливого миру в Україні – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із главами та повноважними представниками євангельських протестантських церков.

Андрій Єрмак від імені Президента Володимира Зеленського та від себе подякував кожному з присутніх за допомогу в просуванні інтересів України, зокрема в США.

Він також поінформував учасників зустрічі про підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії, та закликав поширювати інформацію про захід і його важливість. За словами керівника Офісу Президента, Україна та Швейцарія вже надіслали запрошення понад 160 делегаціям.

«Важливо, щоб якнайбільше країн були присутні, тому що разом із нашою боротьбою на фронті дуже потрібними є подальша ізоляція Росії, узгодження рамки для майбутнього спільного плану щодо завершення війни, подолання спричинених нею криз, повернення всіх українців – дорослих і дітей – додому», – наголосив Андрій Єрмак.

Україна очікує, що результатом Глобального саміту миру стане спільна декларація лідерів країн світу про підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах.

«Успіхи Саміту та нашої боротьби на фронті дадуть нам необхідний результат», – резюмував Андрій Єрмак.