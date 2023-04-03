Успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, Київщину відкрили світові правду про те, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни – Президент з нагоди річниці деокупації Чернігівської області

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці визволення області від російських загарбників і вручив державні нагороди.

У заході також взяли участь віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек і Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

«Ми відзначаємо першу річницю звільнення наших північних областей. Саме тоді, рік тому, успіхи нашого народу в битвах за Чернігівщину, Сумщину, за Київщину відкрили світові правду про те, якою є Україна. Світ побачив не лише сміливість і рішучість українців, не лише те, які незламні українці й українки, а й те, що Україна здатна перемогти. Перемогти не частково, у чомусь, у тих чи інших боях, а загалом. Світ побачив, що Україна здатна вийти переможцем із цієї війни», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

Президент зазначив, що відбулася принципова зміна ставлення світу до нашої держави.

«Саме тут була підтверджена віра світу в Україну. Підтверджена діями наших воїнів та втечею окупанта», – наголосив він.

На переконання Володимира Зеленського, і українські воїни, і цивільні жителі Чернігівщини продемонстрували справжній героїзм у боротьбі за свої громади, який завжди пам’ятатимуть.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять громадян, які віддали свої життя за нашу країну.

«Уже понад 400 днів ми всі разом захищаємо нашу державу в цій повномасштабній війні… Попереду ще великий шлях, непрості битви, непростий час. Але у нас є досвід того, що дає нам, українцям, українкам, змогу перемагати. Бути на своїй землі й боротися. Берегти нашу внутрішню єдність і допомагати кожному, хто поруч бʼється за Україну, хто працює на Україну, дбає про нашу державу. І бути фортецею – на особистому рівні, на рівні свого села, селища, міста, щоб фортецею ми залишались і на рівні всієї нашої держави, всієї України», – наголосив Президент.

«Для мене честь – бути сьогодні тут, відзначити боротьбу міста Чернігова, героїзм області загалом. І я хотів би почати нагородження з передачі Чернігову відзнаки міста-героя, міста героїв. Хочу подякувати всім вам, хто наближає нашу перемогу», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський вручив почесну відзнаку «Місто – герой України» начальнику Чернігівської міської військової адміністрації Дмитру Брижинському.

Президент також відзначив нагородами військовослужбовців і цивільних осіб, які проявили мужність і героїзм під час оборони та звільнення Чернігівської області від російської окупації.

Президент вручив військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань державні нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, «За заслуги» ІІІ ступеня, Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні» та «За бездоганну службу» ІІІ ступеня. Нагороди отримали військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії України, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державного бюро розслідувань.