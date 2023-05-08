Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це антидот проти інших агресій – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Передусім хочу подякувати нашим воїнам. Тим, хто захищає українське небо, і тим, хто б’ється заради України на передовій.

Наші захисники неба – бійці Повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і «Шахедів» терористів, – цими днями просто молодці! Надихають не лише нас. Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки.

Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це, однозначно, антидот проти інших агресій. Світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників. Можемо ми – отже, зможуть інші. Якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно й так само разом з іншими вільними народами. Дякую кожному нашому воїну, який дає Україні цей результат! Дякую кожному партнеру, який допомагає нашим воїнам саме тією зброєю, яка потрібна для результативності!

Особливо відзначу сьогодні воїнів 96-ї Київської зенітної ракетної бригади. За цю та минулу добу – абсолютні молодці!

Звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим підрозділам, які б’ються на найбільш жорстоких напрямках. Мар’їнка, Бахмут, Авдіївка… Я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну саме там, за відвагу та стійкість! Окупанти знову отримали від своїх керівників якісь чергові завдання просунутись кудись до певної дати… Що ж, це означає лише те, що попри будь-які дати наші герої будуть, як і завжди, знищувати окупанта.

Провів сьогодні засідання Ставки. Доповідали й командувачі оперативних напрямків, і Головком, і керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми будемо робити певні кроки – кроки, які зміцнять наш захист.

Були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів, щодо постачання боєприпасів. Провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини щодо цього. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати.

Провів і кілька безпекових нарад з урядовцями. Голова уряду, перша віце-премʼєр, міністр внутрішніх справ та інші міністри.

Перша нарада – щодо розмінування в Україні. Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно – мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою. Ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо й спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо і з партнерами заради збільшення наших можливостей. У техніці, у підготовці саперів і піротехніків. З усіма у світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки, ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знову чистою від російських мін.

Ще одна нарада – безпекова, яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях. Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено. Все це буде реалізовано.

Сьогодні, 8 травня, коли світ згадує слова «Ніколи знову!», ми в Україні даємо сенс для цих слів. Не лише пам’ятати, а й захищати. Не лише цінувати життя, а й робити все, щоб кожен, хто загрожує життю, кожен, хто несе агресію, кожен, хто вдається до терору проти інших народів, - щоб кожне таке зло програвало.

Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України!

Хай перемога над теперішнім злом рашизму буде найкращим ушануванням пам’яті тих, хто боровся й переміг нацизм!

Слава Україні!