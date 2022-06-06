Успіхи України у війні з агресором залежать не лише від єдності народу, а й від зброї, санкцій та політичної підтримки Заходу – Президент

Подальші успіхи України у війні з російським агресором та деокупація територій залежать не лише від єдності українського народу та потужності Збройних Сил, а й від зброї, яку нам постачатимуть держави-партнери, політичної підтримки та послідовної санкційної політики країн Заходу. Про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю редакторці Financial Times Рулі Халаф.

«Просування вперед, деокупація наших територій залежить від потужної зброї, політичної підтримки Заходу та зрозумілої, потужної санкційної політики. Це залежить не тільки від об’єднання нашого народу, влади та Збройних Сил України», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що останнім часом спостерігається уповільнення деокупації українських населених пунктів, а подекуди є загроза наступу військ Російської Федерації. Щоб здобути перемогу на полі бою, Україна потребує потужної військової техніки, яка не повинна поступатися силам ворога, акцентував Президент.

«Бажання (перемогти. – Ред.) у нас більше, але техніки менше. Тому ми не можемо потужно просуватися вперед. Це вкрай важлива позиція, вихід із глухого кута», – сказав він.

На переконання Глави держави, велике значення має тверда зацікавленість країн Заходу у підтримці суверенітету України.

«Не може бути розмов, будь-яких домовленостей без України, за нашою спиною. Не може бути очікувань тих чи інших лідерів деяких країн щодо того, що ми послабимо наші позиції. Мовляв, треба ще почекати, ми будемо виснажені економічно, інфраструктурно, у нас буде дефіцит грошей, дефіцит пального, і тоді, як вони кажуть, Україна буде «зговірливою», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що окремі країни Заходу намагаються взяти на себе роль посередника у переговорах між Україною та Росією й водночас шукають способи продовжувати вести бізнес із російською стороною.

«Всі діють, як сапери. Підтримуючи Україну, перевіряють: а що ще можна зробити, щоб трохи послабити санкції, щоб бізнес тієї чи іншої держави не страждав. І постійно, як сапери, пробують проштовхнути ту чи іншу ініціативу», – сказав він.

Глава держави констатував, що Україна не потребує рішень, альтернативних тим, які вже обрала і які підтримує більшість країн цивілізованого світу.

Володимир Зеленський зазначив, що наша держава приділяє значну увагу санкційній політиці щодо агресора.

«Ми вважаємо, що санкції є потужною зброєю – зброєю без крові. Це економічна сучасна зброя. Тому хочу, щоб це не була просто фраза «Санкції проти Росії не працюють». Вони працюють, коли вони конкретно впроваджені й коли ми всі не даємо їх обходити», – наголосив Президент.

Глава держави вкотре зауважив, що Росія заблокувала українські порти, у зв’язку з чим Україна не може експортувати пшеницю, ячмінь, соняшник тощо. За його словами, блокада експорту вітчизняної сільгосппродукції може призвести до голоду у світі та посилення міграційної кризи.

Як повідомив Володимир Зеленський, українська сторона запропонувала варіант щодо забезпечення коридору за участю країн-партнерів, але не Росії.

«Всі прекрасно знають, що ми не пустимо російські кораблі в наші порти, бо вони щоденно нас атакують. Але Україна готова експортувати те, що має. Ми готові до нормальних, цивілізованих умов, безпечних умов», – наголосив він.

Президент зауважив, що агресивна війна Росії проти України є глобальною проблемою.

«Не забувайте, що ця війна триває. І не може бути втоми у західних держав від неї. Дуже прошу… Не можна забувати. Все, що можете робити, робіть», – закликав Володимир Зеленський.

Він також подякував Великій Британії та особисто Прем’єр-міністру Борису Джонсону за підтримку України й висловив сподівання на продовження стратегічної співпраці. Глава держави наголосив на тому, що наша країна зацікавлена в єдності світу, включно з Китаєм, щоб вплинути на Росію та зупинити війну.