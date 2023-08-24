Успішний контрнаступ України потрібен сьогодні всьому світу – Володимир Зеленський

Успішний контрнаступ сил оборони України та звільнення українських земель від російських загарбників потрібні всьому світу, оскільки наша країна бореться за спільні цінності. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере в Києві.

«Позитивний контрнаступ потрібен, я впевнений, усьому світу. Бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі», – наголосив Глава держави.

Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.

Зокрема, Володимир Зеленський нагадав про високу щільність мінування на захоплених Росією українських територіях.

«Тисячі мін, усе заміновано, але бійці йдуть уперед, ми в них віримо», – зазначив він.

Крім того, за словами Глави держави, військові мають залишатися вмотивованими, а тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть. Зокрема з цією метою Україна веде переговори з партнерами щодо надання броньованих евакуаційних медичних машин.