Уся Європа, особливо регіон Тримор’я, має говорити єдиним голосом для досягнення тривалого миру – Президент

Держави, що входять до Ініціативи трьох морів (Тримор’я), потребують більшої безпекової співпраці з урахуванням російської загрози. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-участі в пленарному засіданні 10-го саміту Триморʼя.

Глава держави зазначив, що країнам – учасницям Ініціативи трьох морів потрібно захистити енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу кордонів із Росією, та розробити спільні плани узгоджених дій на випадок надзвичайних ситуацій.

За словами Президента, енергомережі, трубопроводи, системи зв’язку та іншу критичну інфраструктуру необхідно будувати з урахуванням резервних маршрутів. Також регіону потрібні кращі логістичні зв’язки – не лише для торгівлі, а й для безпеки.

Володимир Зеленський наголосив, що для реалізації всіх цих кроків необхідний тривалий мир, якого можна досягти лише спільними зусиллями.

«Уся Європа, особливо наш регіон, що межує з Росією, має говорити єдиним голосом. Ми всі хочемо, щоб Європа та США залишалися сильними партнерами. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася справедливо – без жодних винагород для Путіна, і особливо – без жодного клаптика землі», – сказав Глава держави.

Президент закликав усіх присутніх зберігати тиск на Росію, щоб допомогти в досягненні повного й безумовного припинення вогню якнайшвидше – хоча б на 30 днів, та залишатися з Україною.

«Ми щиро вдячні за вашу військову підтримку, і вона нам досі потрібна, бо Росія хоче затягнути цю війну. Ми також цінуємо кожну інвестицію в нашу оборонну промисловість і обіцяємо: те, що ми будуємо зараз, захищатиме не лише нас, а й тих, хто інвестує», – додав Володимир Зеленський.

Ініціатива трьох морів («Адріатика – Балтика – Чорне море») – політико-економічний форум і майданчик для ініціювання нових проєктів та синхронізації тих, що вже існують, із розбудови транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури держав ЄС. Повноцінними членами ініціативи є 13 країн Євросоюзу: Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Греція.