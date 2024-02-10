Увесь реальний досвід бойових командирів і бригад має бути реалізований для успіху Сил оборони України – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

У цей час у Харкові ще тривають розбір завалів та аварійні роботи після удару «шахедів». Вдалося врятувати чотирьох людей. Усім, хто постраждав, надається допомога. Десятки людей були евакуйовані. Понад 20 будинків вдалося уберегти від поширення пожежі. На жаль, є загиблі. Серед них троє дітей, зовсім маленькі хлопчики: 7 років, 4 роки, 7 місяців. Мої співчуття рідним та близьким!

Російські терористи повинні відповідати і будуть відповідати за всі свої дії. В історії має залишитися те, що винні в таких убивствах не обійшлися без покарання. І це буде.

Сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.

Заступниками Головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями. Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики в нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових. Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України.

Провів також детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів – усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка. Окремо – розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп. Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано.

І ще одне. Говорив із Президентом Франції. І це були дуже продуктивні, дуже потрібні перемовини. Потрібні саме зараз. Такий зміст перемовин, який точно зміцнює нас – нас усіх у Європі. Я поінформував Еммануеля щодо ситуації на полі бою – все дуже конкретно. Про загрози, про наші потреби. Ми детально обговорили те, що посилить наших воїнів. РЕБ і ППО, артилерію. Подякував за ефективні французькі системи «Цезар». Обговорили наявний дефіцит артилерійських снарядів і те, як можемо його заповнити. Україна цінує лідерство Франції в «Коаліції артилерії», яка створена в межах «Рамштайну» і додає перспектив нашому захисту від російських атак. Також детально обговорили безпекову угоду між нашими державами – безпекові гарантії. Вже фіналізуємо угоду. Команди активно працюють, і можемо вийти на дуже амбітний рівень, який буде потрібним сигналом усій глобальній спільноті. Сигналом про те, що Європа вміє захищати життя, вміє додавати безпеки – на покоління. Еммануеле, пане Президенте, я дякую тобі!

Дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім нашим воїнам – кожному й кожній, хто рятує від російського божевілля.

Слава нашому народу!

Слава Україні!