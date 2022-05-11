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Уже в понад тисячі населених пунктів України, постраждалих від російської агресії, ведуться відновлювальні роботи – Кирило Тимошенко

11 травня 2022 року - 21:28

В Україні у понад 1 тис. міст, сіл і містечок, які постраждали від ракетних ударів чи військового вторгнення з боку РФ, проводяться роботи з відновлення інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Ми відновлюємо газо- й водопостачання, вставляємо вікна, латаємо дахи. Безумовно, комунальні служби беруться до роботи лише після огляду, розчистки та розмінування території, що потребує часу. Однак темпи відновлення доволі високі», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, у квітні Кабінет Міністрів України виділив 1,4 млрд грн на подолання наслідків руйнування, спричиненого російською агресією, у п'яти областях: Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Харківській.

Після проведення першочергових робіт відбудова зруйнованої інфраструктури населених пунктів відбуватиметься за новітніми технологіями, зазначив Кирило Тимошенко.

«Відновлювальні роботи тривають по всій країні. Днями водопостачання буде відновлено в Миколаєві. Робимо все, щоб люди якнайшвидше змогли повернутися до своїх домівок і нормального життя», – резюмував він.

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