В Аахені відбулося вручення премії імені Карла Великого, яку цьогоріч присуджено українському народові за внесок у зміцнення європейської єдності та захист свободи

У німецькому місті Аахен відбулося вручення Міжнародної премії імені Карла Великого, яку присуджено українському народові за внесок у зміцнення європейської єдності та захист свободи на Європейському континенті.

Від імені українців премію отримав Президент Володимир Зеленський. «Мільйони людей, які борються й працюють заради наших цінностей і свободи, заради нашої вільної Європи – усі українці, кожен із наших героїв заслуговують на те, щоб стояти тут і отримати цю нагороду», – наголосив він.

Глава держави акцентував, що сьогодні українці борються проти російського агресора й наближають спільну перемогу над тим, хто «дістав старе зло зі сторінок минулого, щоб знищити майбутнє, про яке уся Європа мріє для своїх дітей».

Президент України закликав підтримувати зброєю українських воїнів, які захищають Європу, й долучатися до реалізації пунктів української формули миру.

«Кожен, хто приєднується до нашої формули, фактично робить її своєю. І я впевнений, що українська формула миру може стати німецькою формулою миру, європейською формулою миру, формулою миру для світу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що європейська єдність стає суперсилою, тож настав час зафіксувати таку силу єдності рішенням про вступ України до Європейського Союзу, а також визначенням алгоритму приєднання нашої держави до НАТО.

«Усе залежить від нашої з вами єдності, від нашої з вами швидкості, від нашої з вами налаштованості на перемогу. Тож моє головне звернення до вас сьогодні: будьте достойними характеру Карла Великого! Перемагайте», – закликав Володимир Зеленський.

Урочиста церемонія вручення премії відбулася в ратуші міста Аахена. На церемонії були присутні представники органів Європейського Союзу, зокрема Президент Європейського парламенту Роберта Мецола, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, посли низки європейських країн та США, члени урядів та представники депутатського корпусу, представники церков та релігійних організацій.

Як зазначила мер Аахена Сиббіла Койпен, на церемонію були запрошені лауреати премії імені Карла Великого попередніх років, зокрема колишній Президент Європейського парламенту Мартін Шульц, Президент Литви у 2009–2019 роках Даля Грібаускайтє, а також лауреатка Нобелівської премії миру, українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

Президент Володимир Зеленський у виступі зауважив, що в цих стінах українська мова ніколи не звучала з вуст нагородженого.

«Відтепер, коли Україна повертається до свого рідного європейського дому, я вірю, що українська мова звучатиме тут неодноразово – на знак визнання особливого внеску у європейську єдність», – сказав він.

«Вперше премією Карла Великого нагороджується Президент і цілий народ. І з великою мужністю ваша країна захищається проти такої тотальної агресії Росії, з небувалою силою день у день відбиваючи російський напад. Російська війна зблизила європейські народи як ніколи раніше. Об’єднано й солідарно ми стоїмо на боці України», – сказав Олаф Шольц.

«Україна може покладатися на нашу повну підтримку – гуманітарну, економічну і щодо зброї», – додав він.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що український народ бореться за свободу й мир і буквально своєю кров’ю та життям забезпечує майбутнє своїх дітей та дітей інших народів Європи.

«Президент Зеленський і народ України точно знають, за що вони борються», – переконана Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Україна щодня доводить свою силу й мужність, починаючи з 24 лютого 2022 року, коли колони російських танків і тисячі солдатів вдерлися на її територію.

Відзначення українського народу премією імені Карла Великого Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав одним із символічних прикладів інтеграції України у європейську родину.

«Європа лише тоді стане повністю об’єднаною, коли до нас приєднається Україна як повноправний член ЄС. Я знаю, що це ваша мрія і це наше бажання також», – сказав він.

«Даймо Володимиру Зеленському та українському народу нашу повну підтримку. Лише таким чином ми зможемо насправді посилити мир і безпеку у Європі», – наголосив Прем’єр-міністр Польщі.

Глава Української держави також зробив запис у Золотій книзі Аахена.

Міжнародна премія імені Карла Великого названа на честь засновника Франкської імперії та фактичного засновника Священної Римської імперії, який керував державою саме з Аахена. Нагорода присуджується щорічно з 1950 року німецьким містом Аахен людям, які зробили великий внесок у реалізацію європейських ідеалів. Першим лауреатом премії став засновник Пан'європейського руху Ріхард Ніколас Куденгофе-Калергі.

Рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського та всього українського народу Міжнародною премією імені Карла Великого було ухвалено наприкінці 2022 року з ініціативи 177 депутатів Європейського парламенту, а також за підтримки Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Президента Європейської ради Шарля Мішеля та Президента Європейського парламенту Роберти Мецоли.