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В Афінах Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії

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В Афінах Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Ніколаєм Денковим у межах саміту Україна – Балкани, який відбувся в Афінах.

Глава держави подякував Ніколаю Денкову за всебічну підтримку України в боротьбі з російським агресором, зокрема за нещодавні рішення болгарського уряду про надання оборонної підтримки. 

Володимир Зеленський і голова уряду Болгарії обговорили подальшу співпрацю для захисту нашої держави.

Особливу увагу співрозмовники приділи ситуації в Чорноморському регіоні. Було обговорено співпрацю чорноморських держав задля гарантування сталої безпеки в Чорному морі та функціонування «зернового коридору» альтернативними шляхами.

«Вдячний Болгарії за засудження одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Україна готова використовувати альтернативні шляхи для «зернового коридору». Розраховуємо на підтримку Болгарії в цьому», – сказав Президент України.

Він подякував Ніколаю Денкову за підтримку Української формули миру й готовність болгарської сторони взяти участь у реалізації її конкретних пунктів. 

Глава держави також відзначив приєднання Болгарії до Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО.

Прем’єр-міністр Болгарії зі свого боку підтвердив принципову підтримку Кримської платформи, третій саміт якої відбудеться в Києві 23 серпня 2023 року.

 

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Робочий візит Президента Володимира Зеленського до Грецької Республіки

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