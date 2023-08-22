В Афінах Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської комісії

У межах саміту Україна – Балкани Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави висловив подяку співрозмовниці за зусилля, спрямовані на нормалізацію експорту й транзиту української аграрної продукції.

«Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті», – наголосив він.

Сторони також докладно обговорили альтернативні маршрути для «зернового коридору» після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи. Особливу увагу було звернуто на безпекові та фінансові аспекти, питання страхування кораблів.

Володимир Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за черговий транш допомоги обсягом 1,5 млрд євро. Було обговорено перегляд програми МВФ для України.

Лідери також оцінили прогрес нашої держави у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії та подальші кроки в цьому напрямі.

«Націлені на досягнення максимального результату у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Очікуємо на позитивну оцінку у звіті в межах пакету розширення у жовтні та рішення держав – членів ЄС щодо початку у 2023 році переговорів України про членство у Євросоюзі», – сказав Президент України.

Крім того, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн скоординували позиції щодо Формули миру та підготовки Глобального саміту миру.