В Анкарі вшанували пам’ять чотирьох українських військових, які загинули на Донбасі 6 серпня

В Анкарі під час спілкування з представниками ЗМІ Президент України Володимир Зеленський запропонував ушанувати пам’ять чотирьох українських військових, які загинули 6 серпня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків.

«Я думаю, що ви всі будете не проти. Вчора четверо наших хлопців, молодих людей – всі молодші за мене, не повернулися живими… Вони загинули. Я думаю, було б справедливо, щоб ми зараз ушанували хвилиною мовчання наших загиблих», – сказав Глава держави.

Він нагадав, що у зв’язку з цими подіями сьогодні багато часу було приділено перемовинам щодо війни на Донбасі та реалізації Мінських домовленостей.

Присутні в залі представники делегацій двох країн і журналісти відгукнулися на пропозицію Володимира Зеленського та вшанували пам’ять українських військових хвилиною мовчання.

«Дякую вам. Я думаю, що це дуже важливо, щоб усі розуміли, що весь світ – і Туреччина, і кожна інша країна – пам’ятає про наших бійців. Це дуже важливо для їхніх батьків, для їхніх дітей», – сказав він.

Зі свого боку Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття у зв’язку з втратою.

«Ми із сумом дізналися, що вчора, незважаючи на режим припинення вогню, загинуло четверо українських військових. І я ще раз у присутності Президента України висловлюю свої співчуття українському народу», – сказав він.