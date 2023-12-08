В Аргентині Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції. Лідери двох держав обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Французької Республіки, який суттєво посилить вогневі спроможності України, та актуальні потреби нашої держави в озброєнні.

Володимир Зеленський подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16.

Президент України розповів про особливості функціонування «зернового коридору», яким попри всі зусилля Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

Глава Української держави наголосив на важливості підтримки Європейською радою рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС. За його словами, наша держава виконала всі необхідні для цього рекомендації Єврокомісії.

«Рішення Європейської ради матиме великий вплив на мотивацію українського суспільства та війська», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України подякував Еммануелю Макрону за його особисті зусилля із забезпечення єдності всередині ЄС.

