В Австрії Дарія Зарівна провела зустрічі, присвячені розширенню співпраці для повернення викрадених РФ українських дітей

У Відні радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна провела зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ цієї країни.

Головне питання обговорення – розширення співпраці для повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила РФ.

«Росія не визнає цього злочину, блокує доступ до будь-якої інформації, відмовляється співпрацювати з гуманітарними організаціями, змінює дітям документи, розміщує у своїх віддалених регіонах. Це – свідома політика знищення української ідентичності», – зазначила Дарія Зарівна.

Окрему увагу приділили початковому списку викрадених дітей, який українська сторона передала представникам РФ під час зустрічі в Стамбулі.

Також обговорили Спільне комюніке щодо захисту та повернення українських дітей, які постраждали від російської агресії. Його напередодні підписали міністри закордонних справ України та Австрії у Відні під час офіційного візиту Президента Володимира Зеленського.

Австрійська сторона підтримує ініціативу Bring Kids Back UA та готова до подальшої співпраці в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Зокрема, йшлося про верифікацію даних про викрадених дітей, фіксацію порушень міжнародного права, проєкти реінтеграції та реабілітації повернених дітей.