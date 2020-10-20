В екстраординарних умовах ініціатива Президента щодо вирішення кризової ситуації навколо КСУ політико-правовими засобами повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією – Федір Веніславський

Внесений на розгляд Верховної Ради президентський законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» є виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, заявив представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

Він зауважив, що у зв'язку з істотними загрозами національній безпеці України, які виникли в результаті ухвалення Конституційним Судом в умовах реального конфлікту інтересів, із численними грубими порушеннями законів про КСУ та про запобігання корупції рішення від 27 жовтня про неконституційність антикорупційного законодавства, Глава держави ініціював проект політико-правового рішення щодо перезавантаження Конституційного Суду.

«В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення № 13-р, рішення Президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України», – наголосив представник Президента в КС.

Федір Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки Суд зв'язаний своєю власною «правовою» позицією, сформульованою у вказаному рішенні.

«КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства», – зауважив представник Президента України в Конституційному Cуді.

За його словами, ухвалення парламентом, який представляє інтереси всього українського народу, політико-правового рішення, запропонованого Президентом, забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.