В Естонії Олена Зеленська взяла участь у розширенні Глобальної коаліції українських студій: до ініціативи приєдналися п’ять естонських університетів

У Таллінні перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Естонії Сір’є Каріс і міністеркою освіти й науки Естонії Крістіною Каллас узяла участь у підписанні меморандумів про приєднання естонських закладів освіти до Глобальної коаліції українських студій.

Приєдналися Талліннський університет, Тартуський університет прикладних наук про здоров’я, Естонська академія музики та театру, Талліннський університет прикладних наук охорони здоров'я, Талліннський технологічний університет.

«Участь у коаліції розширить можливості всіх учасників: додасть партнерів у різних країнах, заходів, курсів, спільного навчання і навіть робочих місць. А головне – всі учасники отримають об’єктивне розуміння України та глобальної геополітики в історії та сучасності. Ці знання допоможуть ухвалювати правильні рішення як людям, так і їхнім державам», – наголосила дружина Президента України.

Глобальна коаліція українських студій об’єднала вже 81 заклад у 26 країнах.

Перша леді України також провела зустріч із першою леді Естонії та подякувала за допомогу в реалізації проєкту «Адреса дитинства» на Житомирщині. За підтримки Естонського центру міжнародного розвитку торік були зведені будинки для великих прийомних родин, які втратили житло через російську агресію.

Олена Зеленська та Сір’є Каріс обговорили підготовку до шостого Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться цього року в Києві. Дружина Президента Естонії підтвердила готовність приїхати в Україну для участі в ньому.