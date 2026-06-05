Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
На жаль, російська сторона знов обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь – звернення Президента
На жаль, російська сторона знов обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь – звернення Президента

5 червня 2026 року - 20:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Естонії Олена Зеленська взяла участь у розширенні Глобальної коаліції українських студій: до ініціативи приєдналися п’ять естонських університетів

9 червня 2026 року - 17:47

Україна та Естонія підписали Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони

9 червня 2026 року - 17:24

Президент України провів спільну зустріч із Президентом Фінляндії та Прем’єр-міністром Норвегії

9 червня 2026 року - 16:32

Посилення тиску на Росію, потреби української ППО та відкриття переговорних кластерів щодо членства у Євросоюзі: відбулася зустріч президентів України та Естонії

9 червня 2026 року - 16:21

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента до Естонії для участі в саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії
Робочий візит Президента до Естонії для участі в саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

9 червня 2026 року - 11:54

Перейти до всіх галерей

В Естонії Олена Зеленська взяла участь у розширенні Глобальної коаліції українських студій: до ініціативи приєдналися п’ять естонських університетів

9 червня 2026 року - 17:47

В Естонії Олена Зеленська взяла участь у розширенні Глобальної коаліції українських студій: до ініціативи приєдналися п’ять естонських університетів

У Таллінні перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Естонії Сір’є Каріс і міністеркою освіти й науки Естонії Крістіною Каллас узяла участь у підписанні меморандумів про приєднання естонських закладів освіти до Глобальної коаліції українських студій.

Приєдналися Талліннський університет, Тартуський університет прикладних наук про здоров’я, Естонська академія музики та театру, Талліннський університет прикладних наук охорони здоров'я, Талліннський технологічний університет.

«Участь у коаліції розширить можливості всіх учасників: додасть партнерів у різних країнах, заходів, курсів, спільного навчання і навіть робочих місць. А головне – всі учасники отримають об’єктивне розуміння України та глобальної геополітики в історії та сучасності. Ці знання допоможуть ухвалювати правильні рішення як людям, так і їхнім державам», – наголосила дружина Президента України.

Глобальна коаліція українських студій об’єднала вже 81 заклад у 26 країнах.

Перша леді України також провела зустріч із першою леді Естонії та подякувала за допомогу в реалізації проєкту «Адреса дитинства» на Житомирщині. За підтримки Естонського центру міжнародного розвитку торік були зведені будинки для великих прийомних родин, які втратили житло через російську агресію.

Олена Зеленська та Сір’є Каріс обговорили підготовку до шостого Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться цього року в Києві. Дружина Президента Естонії підтвердила готовність приїхати в Україну для участі в ньому.

в
Відео
Версія для друку