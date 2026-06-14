В Евіані Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером

У межах саміту Групи семи в Евіані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Лідери обговорили реалізацію домовленостей, яких партнери досягли під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна.

Володимир Зеленський подякував за підтримку України та нове рішення: виділення 210 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання збагаченого урану, щоб підтримати українську атомну галузь.

Окрему вдячність Президент висловив за ще один санкційний крок Великої Британії щодо Росії, спрямований проти російського тіньового флоту та фінансових мереж, які РФ використовує для обходу санкцій. Нові британські обмеження вперше застосовані до танкерів, що перевозять російський скраплений природний газ. Глава держави наголосив: важливо знайти рішення щодо правового механізму, який би давав змогу не лише зупиняти, а й арештовувати судна, що транспортують підсанкційні енергоносії.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія продовжує відкидати переговори, ігнорувати дипломатичні зусилля та зухвало обстрілювати українські міста. Тому потрібні рішучі кроки, які сприяли б дипломатії: посилення економічного тиску, нові санкції проти енергетичного сектору РФ, позбавлення можливостей використовувати тіньовий флот. Лідери обговорили потенційні напрями для подальшого застосування санкцій.

Президент поінформував Кіра Стармера про наслідки російських ударів. Глава держави й Прем’єр-міністр говорили про можливу участь Великої Британії у відновленні пошкоджених частин Києво-Печерської лаври, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Лідери обговорили й кроки, необхідні для зміцнення української ППО. Посилення протиповітряної оборони України, зокрема антибалістичних можливостей, залишається найактуальнішою потребою.