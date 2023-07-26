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В Одесі Глава держави відвідав реабілітаційні відділення, де захисники України проходять відновлювальне лікування

27 липня 2023 року - 21:27

В Одесі Глава держави відвідав реабілітаційні відділення, де захисники України проходять відновлювальне лікування

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою реабілітаційних відділень у медичних закладах, де захисники України проходять програми фізичної реабілітації та відновлення.

Зокрема, в одному з таких закладів Одеси створено сучасне відділення для військовослужбовців на 30 ліжок, що вже сьогодні дає змогу українським воїнам проходити відновлювальне лікування.

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на реабілітації в закладі, побажав їм здоров'я та якнайшвидшого відновлення.

Інший медично-реабілітаційний центр був капітально відремонтований і переоснащений.

Президенту розповіли, що в цьому закладі проводиться комплексна медична реабілітація постраждалих від вибухів, обстрілів, бомбардувань військових і цивільних поранених, відновлення їхнього фізичного та психологічного стану.

Його фахівці постійно навчаються та переймають європейський досвід проведення комплексної медичної реабілітації у стаціонарних умовах.

Глава держави поспілкувався з медичними працівниками з різних куточків України та від імені всього українського народу привітав їх із професійним святом.

«Сьогодні ми в різних містах нашої країни вітаємо лікарів, військових і цивільних. Із різних частин нашої держави. Ми вдячні вам за допомогу, яку ви надаєте нашим військовим і цивільному населенню», – наголосив він.

Володимир Зеленський подякував медикам за їхню самовіддану працю, досвід і професіоналізм.

Президент також вручив державні нагороди військовим і цивільним медичним працівникам.

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