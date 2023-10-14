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В Одесі Глава держави вшанував пам’ять полеглих воїнів Військово-Морських сил України

13 жовтня 2023 року - 21:30

В Одесі Глава держави вшанував пам’ять полеглих воїнів Військово-Морських сил України

Президент України Володимир Зеленський в Одесі вшанував пам’ять воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України, які віддали свої життя за нашу державу.

Разом із Президентом у церемонії вшанування загиблих захисників України взяв участь Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте.

Володимир Зеленський і Марк Рютте поклали квіти до Стели пам’яті полеглих воїнів Військово-Морських сил, відкритої в Одеському порту в липні 2021 року. На гранітних плитах висічені імена військовослужбовців ВМС, які загинули в боях із російськими окупантами.

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