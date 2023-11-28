В Одесі Президент відвідав обласний центр соціально-психологічної допомоги, де проживають внутрішньо переміщені громадяни

﻿Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський відвідав обласний центр соціально-психологічної допомоги.

Глава держави ознайомився з умовами проживання внутрішньо переміщених громадян із Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та Дніпропетровщини, а також українців, яких евакуйовано із сектора Газа.

Президент поцікавився розв’язанням поточних проблем мешканців центру. Зокрема, йшлося про працевлаштування, побутові питання, оформлення соціальної допомоги та здобуття освіти.

«Всі питання, які виникають у людей, котрі перебувають у цьому центрі, були розв’язані. Сьогодні, в умовах воєнного часу, це дуже важливо», – наголосив Володимир Зеленський.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував Главу держави про плани щодо покращення умов проживання в центрі. Зокрема, йшлося про продовження робіт із ремонту будівлі, утеплення фасаду, збільшення електричної потужності та подальшу реконструкцію приміщень задля розміщення людей.

Нині в обласному центрі соціально-психологічної допомоги перебувають 69 громадян, 17 із яких –- діти.