В Одесі Президент відвідав військовий госпіталь і нагородив захисників України та медиків

У межах робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, де лікуються українські захисники, які зазнали поранень під час боїв із російськими окупантами на Херсонщині.

Разом із Прем’єр-міністром Марком Рютте Глава держави поспілкувався з українськими військовослужбовцями. Вони розповіли про себе, свої поранення, стан здоров’я та перебіг лікування.

«Велика повага до всіх вас. Дякую вам за захист нашої держави, за ваш героїзм. Бажаю якнайшвидшого одужання», – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив пораненим захисникам державні нагороди: ордени «За мужність» ІІІ ступеня і медалі «За військову службу Україні».

Володимир Зеленський і Марк Рютте також поспілкувалися з медичними працівниками.

Глава Української держави подякував лікарям за те, що вони на своєму місці виявляють героїзм і самовідданість, як і українські військові, яким вони зберегли життя.

«Я завжди вважав і вважаю, що люди – це найголовніше. А потім іде зброя. Вважаю, що наша зброя – це наші люди. Велика честь привітати вас сьогодні, подякувати за вашу щоденну складну роботу та службу Україні й українцям», – наголосив він.

Зі свого боку Марк Рютте зазначив, що вражений героїзмом наших людей, який побачив на власні очі під час візиту до України.

«Я завжди відчував, що Україна переможе. А після цього візиту я абсолютно в цьому переконаний. Завдяки тому, що роблять українці на фронті, і тому, як ви піклуєтеся про своїх людей. Це справжня людяність», – сказав він.

Володимир Зеленський вручив військовим медикам ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та Данила Галицького.