В Одесі у присутності президентів України та Польщі підписано Меморандум про наміри між АМПУ та портом Гданськ

В Одесі у присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди підписано Меморандум про наміри між Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» та Адміністрацією порту Гданськ.

Документ підписали виконувач обов’язків голови АМПУ Олександр Голодницький та голова правління Адміністрації порту Гданськ Лукаш Греінке під час участі президентів двох країн в українсько-польському бізнес-форумі в Одесі.

«Я хочу закликати до реалізації якомога більшої кількості спільних інфраструктурних проектів. Радий, що сьогодні тут буде підписано важливий документ про співпрацю між портами Гданська та Одеси. Очевидно, що в умовах зростання взаємної торгівлі транспортна галузь відкриває особливі перспективи», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент Анджей Дуда зауважив, що порт Гданськ – один з головних портів його країни, і польська влада має намір розвивати його й надалі.

«Я радий, що сьогодні буде підписано Меморандум про наміри між «Адміністрацією морських портів України» та правлінням морського порту Гданськ, який відкриває для нас створення інтермодального транспортного коридору. Я вірю, що завдяки діалогу між українськими та польськими партнерами, які працюють у галузі логістики та транспорту, будуть розроблені й інші проекти, які будуть дуже корисними для обох сторін та інтегруватимуть економіки Польщі й України», – сказав Анджей Дуда під час виступу на бізнес-форумі.

«Сьогодні відповідним Меморандумом ми започатковуємо співробітництво в межах розвитку транспортного коридору Гданськ – Чорне море. Це сприятиме збільшенню обсягів торгівлі між нашими країнами та підтримці транспортного ринку. Крім того, Меморандум дозволить максимально розширити географію контейнерних перевезень з Китаю через Україну до Польщі в Європу та у зворотному напрямку, здійснювати їх у різний спосіб, різними видами транспорту без зупинок. А цифрові коридори стануть нам у допомозі, щоб реалізувати цей потенціал на найвищому рівні», – прокоментував підписання Меморандуму міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Реалізація Меморандуму сприятиме розвитку та поглибленню співпраці між українськими портами на Чорному морі й найбільшим польським глибоководним портом на Балтійському морі – Гданськом.

Згідно з документом, сторони мають посилювати співпрацю щодо розвитку інтермодального транспорту та ефективного використання логістично-транспортного коридору, який поєднує Чорне та Балтійське моря. А також поглиблювати відносини між українськими й польськими портами, що збільшить логістичні та транзитні можливості України та її суб’єктів господарювання.

Крім того, планується залучення України до реалізації Польщею впродовж найближчих років масштабних інфраструктурних регіональних проектів. Йдеться, зокрема, про будівництво Центрального комунікаційного порту (CPK), Via Carpatia, Via Baltica та Rail Baltica, а також у цілому ініціативи «Трьох морів».

Це створить для України додаткові можливості використання свого географічного положення у сфері морських, залізничних та автомобільних перевезень у контексті європейської мережі TEN-T, «Шовкового шляху» та транспортування товарів з Європи до Азії і у зворотному напрямку.

Укладення Меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток морської та транспортно-логістичної інфраструктури, а також загалом на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Республікою Польща.