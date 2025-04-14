В Одесі Володимир Зеленський і Марк Рютте відвідали поранених воїнів 

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали один із медичних закладів Одеси, де відновлюються після поранень українські захисники й захисниці.

Лідери поспілкувалися з воїнами та медиками про умови лікування. Захисники України отримують тут усю необхідну допомогу після поранень, яких вони зазнали, виконуючи бойові завдання на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, а також у Курській області.

Глава держави подякував їм за службу й захист України, побажав якнайшвидшого одужання та відзначив орденами «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів.

Володимир Зеленський також висловив вдячність бойовим медикам і вручив їм ордени Богдана Хмельницького й княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль «За військову службу Україні». Крім щоденної роботи в закладі, вони рятували життя українських воїнів під артилерійськими та ракетними обстрілами на Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині: надавали допомогу, евакуювали, проводили операції.

«Ви для нас – дуже важливі люди. Дякуємо за збереження всіх життів. Бережіть, будь ласка, себе. За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час із початку війни Україна вдячна вам», – сказав Президент.

Мужність українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів захисників і захисниць також відзначив Марк Рютте.

«Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та Росією. Це різниця між диктатурою й демократією», – наголосив Генсек НАТО.