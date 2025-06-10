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Саміт Україна – Південно-Східна Європа
Саміт Україна – Південно-Східна Європа

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В Одесі Володимир Зеленський та учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа вшанували пам’ять полеглих воїнів

11 червня 2025 року - 19:48

В Одесі Володимир Зеленський та учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа вшанували пам’ять полеглих воїнів

Перед початком саміту Україна – Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі, Президент Володимир Зеленський разом з учасниками заходу вшанував пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

Участь у церемонії взяли: Президентка Молдови Мая Санду, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Чорногорії Яков Мілатович, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

На Алеї Героїв у парку ім. Т. Шевченка учасники церемонії оглянули портрети полеглих воїнів і поклали до них квіти. Іноземним гостям розповіли історії захисників і захисниць України, які віддали свої життя за свободу та незалежність нашої держави.

Алея Героїв була відкрита торік 29 серпня – у День пам’яті загиблих захисників України – з ініціативи рідних полеглих воїнів. Станом на зараз на ній встановлені стенди з інформацією про 469 загиблих захисників, 12 із яких є Героями України.

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Саміт Україна – Південно-Східна Європа

11 червня 2025 року - 17:32
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