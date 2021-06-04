В Одесі Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня ВМС

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які відбулися на Одеському морському вокзалі.

«Сьогодні як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил, як патріот і передусім як громадянин України я щасливий бути тут, разом з вами – вартовими морського напрямку нашої держави! І щасливий привітати вас із цим великим святом – Днем Військово-Морських Сил», – сказав Президент під час виступу.

За традицією, урочисті заходи розпочалися з хвилини мовчання – вшанування пам’яті військових моряків, які захистили Батьківщину ціною власного життя.

Глава держави зазначив, що ВМС ЗСУ поступово стають потужною силою, яка поєднує професійну майстерність, високий моральний дух особового складу, ефективне озброєння й техніку.

«Сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру й територіальної цілісності України», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, в умовах російської збройної агресії боєздатні Військово-Морські Сили є однією з найголовніших складових обороноздатності та безпеки України й важливим чинником воєнно-політичної реальності в Чорноморському регіоні.

«А тому одним з моїх головних пріоритетів на посаді Президента України є побудова потужних Військово-Морських Сил, які оснащені сучасними кораблями та сучасним озброєнням і готові адекватно реагувати на виклики й загрози нашій національній безпеці», – сказав Президент.

За словами Глави держави, з метою відродження українських ВМС протягом останніх років відбулося реформування органів військового управління флоту за стандартами НАТО.

«Україна разом зі США, Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма іншими країнами – нашими друзями активно реалізує спільні масштабні проекти щодо оновлення нашого корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу», – зазначив він.

Так, Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що військово-морська база «Схід» у Бердянську на північно-західному узбережжі Азовського моря нарощує спроможності й активно розбудовує свою інфраструктуру, а склад ВМС на Азові посилений ще двома бойовими катерами.

Крім того, в порту Південний на Чорноморському узбережжі формується інфраструктура для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island. Також очікується поповнення – щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію у США.

«Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів «Марк-6», – повідомив Президент.

Також, за його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією. І невдовзі український флот підсилять протимінні кораблі й сучасні ракетні катери.

«Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо отримати незабаром сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати «Байрактар». Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці», – зазначив Глава держави.

Крім того, в Туреччині закладений перший корпус сучасного корвета для ВМС України. Він буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року, додав Президент.

Також триває активне нарощування бойових спроможностей українського військового флоту завдяки вітчизняним зразкам озброєння та військової техніки.

«Успішно завершено державні випробовування та прийнято на озброєння вітчизняний ракетний комплекс «Нептун», який дає змогу гідно протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів», – розповів Глава держави.

Морська піхота у співпраці з міжнародними партнерами продовжує вдосконалювати свій бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів та пунктів постійної дислокації.

«Сьогодні особовий склад наших Військово-Морських Сил спільно з воїнами країн-партнерів продовжує злагоджено нарощувати морську міць під час міжнародних навчань «Сі Бриз – 2021». Цьогоріч вони є наймасштабнішими за всю історію існування», – зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, у цих навчаннях, крім України та США, беруть участь представники Великої Британії, Туреччини, Німеччини, Франції, Грузії, Румунії, Болгарії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Канади, Австралії, Ізраїлю, Італії, Данії, Швеції, ОАЕ, Японії та багатьох інших країн – членів НАТО й партнерів України.

«Я радий вітати всіх вас – всіх наших друзів – на сьогоднішньому святі! Ці навчання є черговим іспитом для українських військових моряків на взаємосумісність з найкращими флотами світу та перевіркою якості їхніх дій у складі багатонаціонального з’єднання», – сказав Президент.

Він наголосив, що навчання «Сі Бриз – 2021» демонструють єдність у протистоянні воєнним загрозам, що посилюються в Чорноморському регіоні через його мілітаризацію та агресивні дії Російської Федерації.

«Це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської, прибережної держави», – зазначив Президент.

Від імені українського народу Володимир Зеленський подякував усьому особовому складу та ветеранам ВМС ЗСУ за гідну службу та вірність військовій присязі.

«Вас високо цінує Українська держава і, найголовніше, – наш багатонаціональний український народ. Завдяки всім нашим захисникам сьогодні в Одесі і в усій вільній Україні – мирне небо, працюють порти й підприємства, тисячі українців та іноземних гостей сьогодні тут, на наших курортах. Ми всі усвідомлюємо, якою високою є ціна миру. Ми всі переконані, що українські військові моряки й надалі надійно захищатимуть свободу й незалежність України», – зауважив Глава держави.

Завершив свій виступ Президент словами з маршу ВМС України: «Ми всі впевнені, що «нашої державності оплот, кримського південного кордону – український Чорноморський флот забезпечить міцну оборону».

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у своєму виступі зазначила, що навчання «Сі Бриз» є проявом співпраці в галузі морської безпеки України, США та 32 інших країн-учасників.

«Кораблі, які ми бачимо тут, – це лише один з проявів того, що роблять США для допомоги Україні в забезпеченні її безпеки», – наголосила вона.

Крістіна Квін розповіла, що минулого тижня побувала в Бердянську, де взяла участь у відкритті нового пункту базування для дивізіону швидкого реагування морської служби охорони України.

Вона нагадала, що в Очакові Миколаївської області будівельні батальйони Військово-Морських Сил США звели оперативні й допоміжні, а також ремонтні споруди для українського флоту і працюють над підвищенням якості інфраструктури на цій базі.

Крім того, з нагоди Дня ВМС України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим морякам.

У святкових заходах також взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступники Ігор Брусило та Роман Машовець, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр оборони України Андрій Таран та члени уряду, Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, а також представники країн – членів НАТО та партнерів України.