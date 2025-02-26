В Офісі Кримської платформи відкрилася мистецька виставка «Тінь від води»

У Києві, в Офісі Кримської платформи, відкрилася виставка сучасного мистецтва «Тінь від води», присвячена 11-й річниці спротиву окупації Криму.

У відкритті взяли участь: постійна представниця Президента України в АР Крим Ольга Куришко, заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська, перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, заступник голови місії Посольства Естонії Вагур Соосаар, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, кураторка виставки Христина Бурдим та українська співачка Мар’яна Садовська.

«Ця виставка є важливим сигналом солідарності, що засвідчує нашу підтримку кримцям і нашу рішучість боротися за звільнення півострова від російського загарбника», – зазначила Ольга Куришко.

Експозиція охоплює живопис, інсталяції, цифрове мистецтво та перформанси, у яких митці передали особистий досвід осмислення війни, окупації, боротьби та надії.

«Мої предки – караїми, і для мене зв’язок із півостровом є невіддільною частиною ідентичності. Вдячна Кримській платформі за цю виставку та за всю діяльність, яка допомагає берегти нашу культуру й нагадує світові про Крим», – наголосила заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.

Виставка триватиме до 30 травня, а потім буде представлена в регіонах України та країнах-партнерах.