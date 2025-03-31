В Офісі Президента напрацювали зміни для спрощення видачі паспортів українцям за кордоном

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського команда Офісу Глави держави, уряду та галузевих відомств напрацювала зміни для спрощення видачі паспортів українцям за кордоном.

У вівторок Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Постанови № 932 «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Це рішення спрощує постановку на облік чоловіків за кордоном. Відтепер вони зможуть отримувати паспорти та інші документи, перебуваючи за межами України, без відвідання ТЦК і проходження військово-лікарської комісії. При цьому не обовʼязково мати застосунок «Резерв+».

На початку цього року під час зустрічі з українською громадою у Варшаві Володимир Зеленський пообіцяв подолати проблему з паспортами для громадян України за кордоном.

Відтоді за координації заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася низка міжвідомчих нарад. Команди Міноборони, МВС, Міністерства закордонних справ, Державної міграційної служби та інших дотичних відомств спільно напрацювали та узгодили нормативні зміни.

Ірина Верещук подякувала урядовцям за плідну спільну роботу.

«Обіцянка Президента виконується. Вже видано переважну більшість паспортів тим, хто звернувся до 24 квітня 2024 року. Це десятки тисяч людей. Тим, хто звернувся пізніше або звертається зараз, паспорти видаватимуть уже простіше та швидше. Саме на це спрямовано ухвалену сьогодні постанову», – додала вона.