Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була – і була відчутною – звернення Президента
Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була – і була відчутною – звернення Президента

31 березня 2025 року - 21:18

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента напрацювали зміни для спрощення видачі паспортів українцям за кордоном

1 квітня 2025 року - 14:20

Андрій Єрмак провів відеоконференцію з послами України в африканських державах

1 квітня 2025 року - 09:25

Президент провів зустріч із головами та представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту, які взяли участь у Бучанському саміті

31 березня 2025 року - 22:42

Розвиток подій, координація спільних кроків і збільшення співпраці: Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером

31 березня 2025 року - 22:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента і першої леді в заходах з нагоди третьої річниці звільнення Бучі від російських загарбників
Участь Президента і першої леді в заходах з нагоди третьої річниці звільнення Бучі від російських загарбників

31 березня 2025 року - 15:11

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента напрацювали зміни для спрощення видачі паспортів українцям за кордоном

1 квітня 2025 року - 14:20

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського команда Офісу Глави держави, уряду та галузевих відомств напрацювала зміни для спрощення видачі паспортів українцям за кордоном. 

У вівторок Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Постанови № 932 «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів». 

Це рішення спрощує постановку на облік чоловіків за кордоном. Відтепер вони зможуть отримувати паспорти та інші документи, перебуваючи за межами України, без відвідання ТЦК і проходження військово-лікарської комісії. При цьому не обовʼязково мати застосунок «Резерв+». 

На початку цього року під час зустрічі з українською громадою у Варшаві Володимир Зеленський пообіцяв подолати проблему з паспортами для громадян України за кордоном. 

Відтоді за координації заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася низка міжвідомчих нарад. Команди Міноборони, МВС, Міністерства закордонних справ, Державної міграційної служби та інших дотичних відомств спільно напрацювали та узгодили нормативні зміни.

Ірина Верещук подякувала урядовцям за плідну спільну роботу. 

«Обіцянка Президента виконується. Вже видано переважну більшість паспортів тим, хто звернувся до 24 квітня 2024 року. Це десятки тисяч людей. Тим, хто звернувся пізніше або звертається зараз, паспорти видаватимуть уже простіше та швидше. Саме на це спрямовано ухвалену сьогодні постанову», – додала вона.

 

Версія для друку