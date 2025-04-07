В Офісі Президента обговорили перспективи поглиблення військово-технічної співпраці з країнами-партнерами

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч з аташе з питань оборони країн – партнерів України. Були присутні представники Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Данії, Естонії, Італії, Ірландії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, Словенії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Фінляндії та Франції.

Головний фокус обговорення – військово-технічна співпраця на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Ішлося про нинішню ситуацію з міжнародною підтримкою оборонного сектору України та координацію зусиль у межах коаліцій, зокрема коаліції охочих, та інших форматів співпраці, які відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності нашої держави.

«Міжнародна єдність і підтримка зараз мають вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресії. Ми прагнемо до максимальної координації та синхронізації наших спільних зусиль для досягнення більшої ефективності», – зазначив Ігор Брусило.

Військові аташе країн-партнерів підтвердили готовність своїх держав і надалі зберігати підтримку України.

Також під час зустрічі домовилися про продовження регулярного діалогу й координації дій, спрямованих на зміцнення обороноздатності та стійкості України.