Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росія повинна відповідати за цю війну, і це буде – у будь-якій доступній формі – звернення Президента
Росія повинна відповідати за цю війну, і це буде – у будь-якій доступній формі – звернення Президента

7 квітня 2025 року - 20:43

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак провів розмову з радником Президента Демократичної Республіки Конго

9 квітня 2025 року - 18:23

В Офісі Президента обговорили перспективи поглиблення військово-технічної співпраці з країнами-партнерами

9 квітня 2025 року - 17:34

Бельгія сприятиме поверненню депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей

8 квітня 2025 року - 22:27

Андрій Єрмак провів розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії

8 квітня 2025 року - 22:17

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Володимир Зеленський узяв участь у презентації нового функціоналу застосунку «Мрія»
Володимир Зеленський узяв участь у презентації нового функціоналу застосунку «Мрія»

8 квітня 2025 року - 19:11

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента обговорили перспективи поглиблення військово-технічної співпраці з країнами-партнерами

9 квітня 2025 року - 17:34

В Офісі Президента обговорили перспективи поглиблення військово-технічної співпраці з країнами-партнерами

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч з аташе з питань оборони країн – партнерів України. Були присутні представники Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Данії, Естонії, Італії, Ірландії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, Словенії, Чехії, Швеції, Швейцарії, Фінляндії та Франції.

Головний фокус обговорення – військово-технічна співпраця на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Ішлося про нинішню ситуацію з міжнародною підтримкою оборонного сектору України та координацію зусиль у межах коаліцій, зокрема коаліції охочих, та інших форматів співпраці, які відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності нашої держави.

«Міжнародна єдність і підтримка зараз мають вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресії. Ми прагнемо до максимальної координації та синхронізації наших спільних зусиль для досягнення більшої ефективності», – зазначив Ігор Брусило.

Військові аташе країн-партнерів підтвердили готовність своїх держав і надалі зберігати підтримку України.

Також під час зустрічі домовилися про продовження регулярного діалогу й координації дій, спрямованих на зміцнення обороноздатності та стійкості України.

Версія для друку