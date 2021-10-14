В Офісі Президента обговорили питання дотримання прав іноземних захисників України

Радник – уповноважений Президента України з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька провела зустріч з представниками діаспори та іноземцями, які брали участь у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності нашої держави на сході.

Під час зустрічі, зокрема, обговорювалася проблема отримання українського громадянства учасниками бойових дій, а саме добровольцями-іноземцями, яким раніше пообіцяли його надати.

Порушувалося також питання підтримки волонтерів-іноземців, які допомагали українським військовим.

Окрему увагу приділили питанням перебування громадян Білорусі на території нашої держави. Представники громадського об’єднання «Білоруський дім в Україні» подякували українській стороні за підтримку білорусів, однак акцентували увагу на необхідності продовження на рік строку дії постанови уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб.

За результатами зустрічі було домовлено про налагодження системної співпраці представників діаспори та радника – уповноваженого Президента з питань забезпечення прав захисників України.