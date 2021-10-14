Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент України звернувся до військових ліцеїстів, які складали урочисту клятву
Президент України звернувся до військових ліцеїстів, які складали урочисту клятву

14 жовтня 2021 року - 17:47

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента обговорили питання дотримання прав іноземних захисників України

22 жовтня 2021 року - 16:40

У Полтаві відкрили обласну філармонію, повністю реконструйовану в межах програми Президента «Велике будівництво»

22 жовтня 2021 року - 13:51

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю

21 жовтня 2021 року - 21:16

В Офісі Президента відбувся семінар щодо застосування законодавства у сфері звернень громадян та доступу до публічної інформації

21 жовтня 2021 року - 19:55

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Черкаської області
Робоча поїздка Президента до Черкаської області

20 жовтня 2021 року - 12:47

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента обговорили питання дотримання прав іноземних захисників України

22 жовтня 2021 року - 16:40

В Офісі Президента обговорили питання дотримання прав іноземних захисників України

Радник – уповноважений Президента України з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька провела зустріч з представниками діаспори та іноземцями, які брали участь у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності нашої держави на сході.

Під час зустрічі, зокрема, обговорювалася проблема отримання українського громадянства учасниками бойових дій, а саме добровольцями-іноземцями, яким раніше пообіцяли його надати.

Порушувалося також питання підтримки волонтерів-іноземців, які допомагали українським військовим.

Окрему увагу приділили питанням перебування громадян Білорусі на території нашої держави. Представники громадського об’єднання «Білоруський дім в Україні» подякували українській стороні за підтримку білорусів, однак акцентували увагу на необхідності продовження на рік строку дії постанови уряду, яка дозволяє білоруським громадянам легально перебувати в Україні протягом 180 діб.

За результатами зустрічі було домовлено про налагодження системної співпраці представників діаспори та радника – уповноваженого Президента з питань забезпечення прав захисників України.

Версія для друку