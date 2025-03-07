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В Офісі Президента обговорили покращення взаємодії між владою та бізнесом і вдосконалення роботи Ради з питань підтримки підприємництва

7 березня 2025 року - 22:27

В Офісі Президента обговорили покращення взаємодії між владою та бізнесом і вдосконалення роботи Ради з питань підтримки підприємництва

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

«Дякую за те, що ви працюєте, що тримаєте людей, що ви справді даєте дуже важливий елемент, без якого не буде нашого справедливого миру, – це те, що країна живе, працює і навіть у багатьох галузях – хоч би як це виглядало нелогічно й важко – є великі досягнення. Це завдяки вам – українському бізнесу», – сказав Андрій Єрмак. 

Керівник Офісу Президента зазначив, що є потреба вдосконалити й зробити більш універсальною роботу Ради. Зокрема, шляхом збільшення кількості підприємців у ній та залучення представників уряду, а також створення секретаріату.

«Це така платформа, яка дає змогу напрацьовувати рекомендації і яка сьогодні формує, акумулює все, що йде від бізнесу: проблематику, пропозиції, рекомендації, поради. Щоб усе це було сформовано в чіткі документи, які б надавали уряду й Президенту України для ухвалення важливих рішень», – зауважив він.

За словами Андрія Єрмака, це прискорить розв’язання актуальних питань і захистить бізнес від тиску правоохоронних органів чи органів контролю.

Крім того, після досягнення справедливого й тривалого миру такий механізм взаємодії між владою та бізнесом сприятиме відбудові країни.

«Ми повинні повернути людей, створити умови для повернення іноземних інвестицій. Тому що іноземні інвестиції є однією з майбутніх гарантій безпеки. Україні буде потрібна нова економічна стратегія й точно умови, за яких бізнес почуватиметься не просто комфортно, а дуже поважним, потрібним», – підсумував очільник Офісу Глави держави.

Представники бізнесу підтримали пропозицію про створення секретаріату й висловили сподівання, що покращення координації зробить роботу Ради ефективнішою.

Окремо керівник Офісу Президента поінформував про співпрацю з партнерами для посилення України та розвиток відносин зі США.

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