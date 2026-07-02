В Офісі Президента обговорили реалізацію ініціативи Глави держави щодо встановлення пам’ятника Івану Мазепі в центрі Києва

Під головуванням керівника Офісу Президента України Кирила Буданова відбулася перша нарада щодо встановлення в центрі Києва пам’ятника гетьману Іванові Мазепі.

У ній взяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури Тетяна Бережна, Київський міський голова Віталій Кличко, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, представники Київської міської державної адміністрації та Міністерства культури.

Учасники обговорили пропозиції та ідеї щодо облаштування громадського простору й інфраструктури, які мають відповідати історичній ролі Івана Мазепи. Монумент гетьману планують встановити на початку бульвару Тараса Шевченка в центрі столиці. Окрему увагу приділили участі жителів міста, експертів та фахівців в обговоренні проєкту пам’ятника й загалом архітектурної концепції навколишньої території.

Домовилися розробити план проведення архітектурного конкурсу проєктів, громадських слухань та круглих столів, присвячених встановленню пам’ятника Івану Мазепі. Кабінет Міністрів має розглянути постанову, яка дасть змогу провести обговорення разом із Національною спілкою архітекторів та оголосити конкурс проєктів. Верховна Рада, уряд, Офіс Президента й місцева влада спільно опрацюють усі організаційно-технічні питання.

У День Конституції Президент Володимир Зеленський ініціював встановлення пам’ятника Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка в Києві.

«Безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам’ятник у столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує – існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений: там, де Ленін упав, міцно стоятиме Мазепа», – сказав Володимир Зеленський.