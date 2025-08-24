В Офісі Президента обговорили з делегацією Литви посилення санкційного тиску на РФ

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зустрівся з литовською делегацією на чолі із заступницею міністра закордонних справ Габією Грігайте-Даугірде.

Головна тема обговорення – посилення санкційного тиску на Росію за її агресію проти України. Владислав Власюк відзначив активну участь Литви та інших країн Балтії в цьому процесі.

Уповноважений Глави держави поінформував про нещодавні кроки України щодо синхронізації санкцій із партнерами, зокрема про укази, якими Президент увів у дію відповідні рішення РНБО.

За словами Владислава Власюка, однією з головних цілей санкційної політики залишається позбавлення РФ доступу до передових західних технологій і мікроелектроніки. Адже ракети та дрони, що застосовуються під час обстрілів України, містять десятки відповідних компонентів.

Зокрема, дуже важливо обмежити можливість Росії використовувати треті країни та посередників, щоб отримати необхідні елементи для свого оборонного виробництва. Також має ефективно працювати контроль за експортом товарів подвійного використання, адже певні юридичні прогалини та лазівки в ланцюгу постачань впливають на результативність санкцій.

Крім того, пріоритетом є санкції проти фінансових мереж, які Росія використовує для обходу західних обмежень.

На зустрічі обговорили шляхи для кращої координації санкційної політики між членами Європейського Союзу.

Українська та литовська сторони наголосили, що необхідно якнайшвидше схвалити 19-й санкційний пакет Євросоюзу проти РФ.