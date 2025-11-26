Президент:

Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента
26 листопада 2025 року - 20:12

ностанні новини

27 листопада 2025 року - 12:36

Експорт російської нафти зменшився вже на 15-20 % завдяки санкціям – Владислав Власюк

26 листопада 2025 року - 21:45

Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента

26 листопада 2025 року - 20:02

Олена Зеленська: Найголовніший запит постраждалих – не тільки на повагу й безпеку, а й на покарання злочинців і справедливість

26 листопада 2025 року - 17:35

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

27 листопада 2025 року - 12:36

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Філіппін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим.

Глава держави висловив співчуття Президенту Філіппін у зв’язку із загибеллю людей і руйнуваннями внаслідок тайфунів.

Володимир Зеленський поінформував про спільну зі Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру. Президент подякував за підтримку мирних зусиль, суверенітету й територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін.

Лідери обговорили напрями співпраці: продовольчу безпеку, сільське господарство та цифровізацію. Філіппіни також зацікавлені в досвіді й технологіях, які має Україна. Глави держав домовилися, що найближчим часом команди опрацюють усі питання.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що в Манілі вже майже рік працює Посольство України, і запропонував відкрити Посольство Філіппін у нашій країні. Фердинанд Маркос-молодший підтримав цю пропозицію.

