Президент України провів телефонну розмову з Президентом Філіппін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим.

Глава держави висловив співчуття Президенту Філіппін у зв’язку із загибеллю людей і руйнуваннями внаслідок тайфунів.

Володимир Зеленський поінформував про спільну зі Сполученими Штатами Америки та іншими партнерами роботу над кроками до встановлення гарантованого миру. Президент подякував за підтримку мирних зусиль, суверенітету й територіальної цілісності України та чітку позицію з боку Філіппін.

Лідери обговорили напрями співпраці: продовольчу безпеку, сільське господарство та цифровізацію. Філіппіни також зацікавлені в досвіді й технологіях, які має Україна. Глави держав домовилися, що найближчим часом команди опрацюють усі питання.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що в Манілі вже майже рік працює Посольство України, і запропонував відкрити Посольство Філіппін у нашій країні. Фердинанд Маркос-молодший підтримав цю пропозицію.