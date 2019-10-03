В Офісі Президента обговорили законопроект щодо надання соціальних гарантій воїнам-добровольцям

В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань добровольців – учасників бойових дій на сході України. У ньому взяли участь представники добровольчого руху, волонтери та народні депутати.

Учасники обговорили законопроект № 2045-1 стосовно надання статусу та соціальних гарантій добровольцям – учасникам АТО та ООС.

Заступник керівника Офісу Президента Анна Коваленко наголосила, що Глава держави визначив цей законопроект для розгляду Верховною Радою як невідкладний.

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова зазначила, що цей документ підписано представниками трьох фракцій парламенту – «Слуга Народу», «Голос» та «Батьківщина».

«Законопроект визнає добровольців і волонтерів і впроваджує механізм, відповідно до якого людям, котрі захистили наш кордон у 2014 році та на початку 2015-го, надається статус учасників бойових дій», – зазначила Галина Третьякова.

За її словами, до Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів надійшли пропозиції ветеранських і волонтерських організацій щодо законопроекту про статус добровольців.

«Зокрема, запропоновано не скорочувати термін розгляду законопроекту, щоб ми могли спільно з представниками громадських організацій опрацювати зміни до цього документа на друге читання», – сказала голова Комітету.

Законопроект планується розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради 29 жовтня.

Представниця ГО «Юридична сотня» Вікторія Дідач висловила готовність взяти участь у підготовці документа до розгляду у другому читанні.

«Ми підтримуємо ухвалення законопроекту у першому читанні та готові допомогти у підготовці правок до другого», – сказала Вікторія Дідач.

Представник добровольчого батальйону ОУН Станіслав Краснов наголосив на підтримці цього документа.

«Я вірю в те, що цей законопроект буде ухвалений якомога швидше, і прошу форсувати це питання. Люди не один рік брали участь у бойових діях, і це несправедливо, що вони позбавлені соціальних пільг», – наголосив Станіслав Краснов.

Анна Коваленко також повідомила, що ведеться робота над законопроектом про статус військових капеланів. Крім того, готуються проекти законів про центри територіального комплектування та про соціальну підтримку резервістів.

Крім того, учасники засідання розглянули організаційне питання. Секретарем робочої групи обрано добровольця та правозахисника Катерину Котлярову.