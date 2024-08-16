В Офісі Президента провели брифінг для партнерів щодо потреб енергетичного сектору України та підготовки до зими

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба разом із представниками центральних органів виконавчої влади провів брифінг для партнерів України щодо забезпечення потреб нашого енергетичного сектору та підготовки до осінньо-зимового періоду.

У режимі відеоконференції взяли участь представники іноземних дипломатичних місій і міжнародних організацій, обласних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що за наявності необхідного фінансування та проведення відповідних ремонтних робіт до кінця року можливо відновити ще майже 3 ГВт генерації електроенергії.

За його словами, завдяки допомозі партнерів в Україні вже працюють газоспалювальні установки, що забезпечують розподілену генерацію та підтримують нашу енергосистему.

Міністр поінформував учасників зустрічі про пріоритетні потреби для відновлення, ремонту та запуску генерації на об’єктах, що постраждали внаслідок російських ракетних ударів, для реалізації проєктів розподіленої генерації, забезпечення об’єктів критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.

Т. в. о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков розповів про потреби регіонів й окремих міст держави в блочно-модульних і модульних котельнях. Допомога партнерів уже задовольняє значну частину цих запитів, зокрема в Харкові та Харківській області.

Також ішлося про потреби в когенераційних установках і генераторах, що дадуть змогу створити більш незалежну від основної генерації систему теплозабезпечення.