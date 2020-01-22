В Офісі Президента України обговорили проблеми хімічної промисловості 

В Офісі Президента відбулася робоча зустріч радника Президента України з питань економіки Олега Устенка з представниками вітчизняної хімічної промисловості. У нараді також взяв участь заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

Хімічну галузь представляли керівники більшості хімічних підприємств України, представники профільних організацій та експерти галузі.

Учасники дискусії обговорили стан української хімічної промисловості.

«Хімічна промисловість традиційно давала 8-9% ВВП нашої країни. Однак останнім часом вона переживає кризу та спад виробництва через низку негативних факторів. Серед них – конкурентна війна за український ринок з боку іноземного бізнесу», – зазначив Олег Устенко.

Представники хімічних підприємств заявили про готовність перетворити галузь на один з основних драйверів залучення інвестицій, створення нових робочих місць та зростання заробітних плат і закликали державу стати партнером у досягненні амбітних цілей.

Однією з головних тем дискусії стала проблема неконтрольованого імпорту мінеральних добрив з низки держав. Адже наразі це ключовий чинник, що негативно впливає на роботу українських хімічних підприємств та веде до залежності українського АПК від іноземних мінеральних добрив. Учасники зустрічі наголосили на важливості спеціальних розслідувань щодо імпорту мінеральних добрив в Україну незалежно від країни виробництва, які наразі проводить Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Сторони дійшли згоди, що вітчизняна хімічна промисловість має бути одним з пріоритетів державної політики, особливо враховуючи той факт, що в Україні очікується ухвалення законопроекту про обіг земель, а сільське господарство нашої країни, за експертними розрахунками, вже у найближчі п’ять років потребуватиме у півтора-два рази більше мінеральних добрив, ніж сьогодні. За словами українських хіміків, вітчизняні підприємства здатні задовольнити попит на більшість видів мінеральних добрив та суттєво знизити ризики імпортозалежності економіки.

«Враховуючи те, що Україна має одну з найпотужніших виробничих баз у Східній Європі, українська хімічна галузь та вітчизняний АПК мають стати партнерами та за безпосередньої участі держави працювати над зміцненням продовольчої безпеки України», – зазначив Олег Устенко.