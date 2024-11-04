В Офісі Президента відбулася нарада з питань протезування військових

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Верещук відбулася міжвідомча нарада щодо розв’язання питань у протезуванні українських воїнів.

У ній взяли участь представники Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, народні депутати, представники громадських організацій, ветеранської спільноти, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, спеціалізованих протезних підприємств і виробники засобів реабілітації.

Серед ключових тем обговорення – удосконалення маршруту лікування та реабілітації учасників бойових дій, що зазнали ампутацій, стан забезпечення допоміжними засобами реабілітації, а також обмін даними між медичними інформаційними системами.

«Повернення мобільності – надважлива умова для адаптації наших захисників і захисниць до мирного життя. Ми дослухаємося до їхніх потреб і запитів та продовжуємо розбудовувати систему реабілітації, щоб вони отримували якісну, комплексну та своєчасну допомогу», – наголосила Ірина Верещук.

