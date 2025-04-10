В Офісі Президента відбулася нарада з послами України в регіоні Південно-Східної Європи

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів нараду з послами України в країнах регіону Південно-Східної Європи: Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговині, Греції, Кіпрі, Молдові, Північній Македонії, Румунії, Сербії, Словенії, Хорватії та Чорногорії.

Головний фокус – аналіз відносин із державами регіону, обговорення реалізації спільних ініціатив і планування участі в заходах, які стосуються співпраці України та країн Південно-Східної Європи в безпековій, гуманітарній та інфраструктурній сферах.

«Регіон Південно-Східної Європи має стратегічне значення для України як із погляду політичної підтримки, так і в контексті розвитку транспортних коридорів та енергетичної інфраструктури. Наше завдання – максимально ефективно використати потенціал співпраці з країнами регіону для зміцнення міжнародної підтримки України та реалізації спільних економічних проєктів», – зазначив Ігор Брусило.

Заступник очільника Офісу Глави держави разом із представниками Міністерства закордонних справ та керівниками українських дипломатичних установ розглянули, зокрема, участь Президента України та лідерів країн у міжнародних заходах, а також підготовку двосторонніх зустрічей на найвищому рівні.

Учасники наради також визначили конкретні кроки для посилення дипломатичної присутності України в регіоні та узгодили план дій для забезпечення ефективної реалізації зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави.