В Офісі Президента відбулася зустріч із членами парламенту Великої Британії від опозиційної Лейбористської партії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з членами парламенту Великої Британії від опозиційної Лейбористської партії: тіньовим держсекретарем з питань оборони Джоном Гілі та тіньовим держсекретарем у закордонних справах Девідом Ламмі.

Андрій Єрмак поінформував про ситуацію на фронті та, зокрема, на Харківщині. Він наголосив: для України є критично необхідними винищувачі F-16, далекобійна артилерія та системи ППО, які дадуть змогу стабілізувати ситуацію.

«Ми вдячні Великій Британії за безпрецедентну допомогу. Ви не просто партнери, а справді близькі друзі. Україна дуже цінує, що Велика Британія стала першою країною, із якою була підписана двостороння безпекова угода. Наша перемога можлива, якщо буде успіх на полі бою та в дипломатії. І зараз час для сильних рішень», – сказав він.

Керівник Офісу Президента розповів про підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня, і наголосив на необхідності якомога ширшого залучення держав до участі в ньому.

Тіньові держсекретарі Великої Британії зазначили, що вони приїхали з візитом, щоб засвідчити підтримку України з боку Лейбористської партії.

«Підтримка України лейбористами є непохитною. Цього року можуть відбутися зміни в уряді Великої Британії, але рішучість Сполученого Королівства у підтримці України не зміниться. Лейбористи повністю підтримують посилення допомоги Україні з боку Великої Британії цього року та в наступні роки», – заявили Девід Ламмі та Джон Гілі.