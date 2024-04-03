В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією зі США

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Комісії з питань Національної оборонної стратегії Сполучених Штатів Америки на чолі з її головою Джейн Гарман.

У межах зустрічі заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець поінформував членів делегації про ситуацію на фронті, а також про масовані повітряні атаки з боку Російської Федерації на енергетичну та цивільну інфраструктуру України з використанням ракет, «шахедів» і КАБів.

Українська сторона акцентувала, що сьогодні наша країна насамперед потребує посилення протиповітряної оборони, збільшення кількості артилерії та далекобійної зброї. Тому рішення Палати представників Конгресу щодо допомоги Україні вкрай важливе.

Андрій Єрмак подякував Президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за підтримку України із самого початку повномасштабної війни.

«Дуже важливо, що наші нації разом. Ваш візит – це ще один сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів», – сказав керівник Офісу Президента.