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В Офісі Президента відбулася зустріч із керівником Міжнародної торгової палати

13 червня 2025 року - 20:29

В Офісі Президента відбулася зустріч із керівником Міжнародної торгової палати

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із генеральним секретарем Міжнародної торгової палати Джоном Дентоном.

Ігор Жовква наголосив на тому, що роль Міжнародної торгової палати надзвичайно важлива для залучення міжнародного бізнесу до відбудови України.

«Цінуємо співпрацю з Міжнародною торговою палатою. Попри виклики війни спільними зусиллями уряду, приватного сектору та за підтримки міжнародних партнерів Україна здатна реалізовувати проєкти з відбудови постраждалих від російських обстрілів об’єктів уже сьогодні», – сказав він.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що Україна розраховує на поглиблення партнерства з Міжнародною торговою палатою. Передусім ідеться про подальше залучення міжнародного бізнесу до відбудови постраждалих регіонів і відновлення економіки після закінчення війни.

Одна з головних тем зустрічі – підготовка до міжнародної Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Сторони окремо обговорили європейську інтеграцію України та залучення українського бізнесу в економічний простір ЄС.

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