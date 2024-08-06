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В Офісі Президента відбулася зустріч із новопризначеним Послом Індії

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В Офісі Президента відбулася зустріч із новопризначеним Послом Індії

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з новопризначеним Послом Республіки Індія в Україні Раві Шанкаром та привітав його з початком дипломатичної місії в нашій державі.

Ігор Жовква подякував за участь Індії в першому Саміті миру. Також під час зустрічі обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту.

Сторони приділили окрему увагу питанням двосторонньої співпраці, зокрема в гуманітарній та економічній сферах, а також у галузях освіти й культури.

Ігор Жовква та Раві Шанкар скоординували графік наступних контактів на найвищому рівні.

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